В Вологде ночью на улице Московской подожгли "ГАЗель"

В Вологде ночью неизвестные подожгли "ГАЗель", припаркованную возле дома №20 по улице Московской. По данным областной противопожарной службы, сигнал о возгорании поступил сегодня в 2.45, через шесть минут на место прибыли подразделения.

- Повреждены моторный отсек, салон, тент, переднее левое колесо. Пострадавших нет, вреда жизни и здоровью гражданам не причинено, - сообщает филиал №1 КУ ПБ области "Противопожарная служба"

Причиной пожара, по предварительным данным, стал поджог. Материальный ущерб устанавливается.