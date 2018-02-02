20 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области в январе

02.02.2018 [Происшествия]

20 человек погибли в авариях на дорогах Вологодской области в январе 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад, сообщает региональное управление ГИБДД.

Всего с начала года в регионе произошло 97 ДТП, при этом каждая третья авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения. Из-за несоблюдения очередности проезда случилось 19 ДТП,  несоблюдения дистанции – 13 ДТП, несоответствия скорости дорожным условиям – 10 ДТП.

В ближайшие выходные дни на территории Вологодской области прогнозируется осложнение погодных условий: снегопады и перепады температуры. 

- В связи с этим, обращаем внимание водителей на строгое соблюдение требований правил дорожного движения: соблюдение правил обгона, установленного скоростного режима, дистанции и бокового интервала, - сообщает ГИБДД.

Тэги: ДТП, жертвы
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Вологжанка, дешево продавшая свою квартиру вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд
Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей
Жители Вологды жалуются на заваленные снегом дворы
31.01.2018 [Общество]

Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно

4720
3
01.02.2018 [Общество]

Детские сады №80 и №81 компании РЖД передадут в собственность администрации Вологды

909
1
31.01.2018 [Общество]

10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам

1640
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Устюженском районе
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Ледовая переправа, связывающая Великий Устюг и Кузино, откроется 3 февраля
Четыре медали завоевали вологодские спортсмены на всероссийских соревнованиях по плаванию
Мошенник из Череповца обзванивал вологжан и требовал деньги за помощь попавшим в беду родственникам
В Великоустюгском районе дожди помешали «черному лесорубу» продать заготовленные деревья
 
02.02.2018 [Общество]

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн

1479
0
02.02.2018 [БлогоVO]

На Чернышевского, 17 отреставрировали изразцовую печь

340
0
02.02.2018 [Обзор Прессы]

7 главных фактов из расследования РБК о работе «фабрики троллей» в США

273
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика