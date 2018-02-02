20 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области в январе

20 человек погибли в авариях на дорогах Вологодской области в январе 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад, сообщает региональное управление ГИБДД.

Всего с начала года в регионе произошло 97 ДТП, при этом каждая третья авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения. Из-за несоблюдения очередности проезда случилось 19 ДТП, несоблюдения дистанции – 13 ДТП, несоответствия скорости дорожным условиям – 10 ДТП.

В ближайшие выходные дни на территории Вологодской области прогнозируется осложнение погодных условий: снегопады и перепады температуры.