20 человек погибли в ДТП на дорогах Вологодской области в январе
20 человек погибли в авариях на дорогах Вологодской области в январе 2018 года. Это в два раза больше, чем год назад, сообщает региональное управление ГИБДД.
Всего с начала года в регионе произошло 97 ДТП, при этом каждая третья авария произошла из-за выезда на полосу встречного движения. Из-за несоблюдения очередности проезда случилось 19 ДТП, несоблюдения дистанции – 13 ДТП, несоответствия скорости дорожным условиям – 10 ДТП.
В ближайшие выходные дни на территории Вологодской области прогнозируется осложнение погодных условий: снегопады и перепады температуры.
- В связи с этим, обращаем внимание водителей на строгое соблюдение требований правил дорожного движения: соблюдение правил обгона, установленного скоростного режима, дистанции и бокового интервала, - сообщает ГИБДД.