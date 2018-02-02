Главный онколог области проконсультирует вологжан по телефону

02.02.2018 [Общество]

Главный онколог области Надежда Крюкова проконсультирует вологжан по телефону. Задать вопросы, связанные с онкологическими заболеваниями, можно будет 5 февраля по телефону 8 (8172) 20-96-05 с 10.00 до 13.00.

- Прямая линия организована в рамках Всемирного дня борьбы с раковыми заболеваниями. Его целью является повышение осведомленности об онкологических заболеваниях как одних из серьезных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к их предотвращению, выявлению и лечению, - сообщает региональный департамент здравоохранения.

Кроме того, в понедельник в актовом зале Вологодской городской поликлиники №1 состоится бесплатный обучающий семинар, посвященный профилактике рака молочной железы. С 11 до 12 часов его проведет врач онколог-маммолог Андрей Лобашев. Специалист ответит на все вопросы вологжанок, будет показан ролик, обучающий технике самообследования, участницам семинара предложат методические рекомендации по профилактике рака молочной железы и технике самообследования. По окончании семинара при наличии показаний можно будет пройти маммографическое обследование (маммографию).

Завтра, 3 февраля, Череповецкая городская поликлиника № 2 приглашает женщин на медицинский осмотр, который будет проводить врач-хирург Наталия Ширманова. Цель мероприятия – выявление ранних форм злокачественных образований. Также специалистом будут отобраны посетители для проведения маммографии или УЗИ молочных желез в соответствии с медицинскими показаниями. Осмотр будет проходить с 9:30 до 11:30 в 319 кабинете.

Показатель онкозаболеваемости в Вологодской области не превышает среднероссийский. Общее количество пациентов, состоящих на учете, составляет 27,5 тысяч человек. В 2017 впервые выявлено 4416 новых случаев онкозаболеваний. В рамках дополнительной диспансеризации в результате проведения скрининговых исследований в прошлом году было выявлено более 140 случаев злокачественных новообразований, 62% из них - на 1-2 стадиях.

Специалисты отмечают, что 20% раковых заболеваний можно предотвратить, главным образом, благодаря воздержанию от употребления табака, злоупотребления алкоголя, здоровому питанию, физической активности.

Тэги: здравоохранение
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