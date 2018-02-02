В Вологде риелторы продали женщине квартиру, обесточенную из-за долгов по коммуналке

В центры клиентского обслуживания Вологдаэнергосбыта обратились жители Вологды и Череповца, которые приобрели квартиры с долгами за свет. При заключении сделки они не знали об этом.

В Вологде квартира даже была обесточена из-за долгов прежнего владельца: покупательница осматривала жилье днём, и просто не заметила, что в нём нет света. Во втором случае, который произошел в Череповце, новая хозяйка неожиданно получила уведомление об отключении электроснабжения в связи с задолженностью в 28 тысяч рублей, которую просто не успела бы накопить.

Обе приобретали недорогое жилье эконом-класса через посредников – перепродавцов квартир.

При перепродажах не фиксировались показания электросчётчиков на дату сделки. Прежние собственники показаний приборов учета электроэнергии не передавали. Поэтому определить теперь, чья это задолженность, проблематично. И, если собственники не договорятся, вопрос придётся решать в судебном порядке.

- При покупке жилья проверяйте долги, правильно оформляйте документы и заключайте новый договор, - советует начальник отдела по работе с населением ПАО «Вологдаэнергосбыт» Ирина Севастьянова. – Де-юре это не ваши долги, но они могут принести много неприятностей, вплоть до суда и отключения электроэнергии. Если продаёте квартиру с условием, что долги погасит покупатель, прописывайте это условие в договоре купли-продажи жилья.

Чтобы не получать неприятных сообщений о задолженности по проданной или купленной квартире, покупателю нужно убедиться в исправности прибора учета электроэнергии, отсутствии долга у прежнего собственника и правильности переданных показаний электросчетчика.

Во избежание спорных ситуаций между старым и новым собственниками лучше письменно зафиксировать показания счетчика на дату сделки (в двустороннем акте приема-передачи или договоре купли-продажи). Если вы ориентируетесь на предъявленные продавцом квартиры оплаченные квитанции - сверьте текущие показания из последней квитанции с фактическими показаниями прибора учета.

Новому собственнику квартиры или дома сразу после совершения сделки лучше обезопасить себя: обратиться в любое подразделение Вологдаэнергосбыта (с паспортом и документом о праве собственности), и заключить новый договор с открытием нового лицевого счета.