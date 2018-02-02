В Бабаевском районе пенсионерку приговорили к 5 годам колонии за убийство мужа

В Бабаевском районе вынесли приговор 67-летней женщине, обвиняемой в убийстве мужа, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом было установлено, что в ночь на 2 октября 2017 года по месту жительства в деревне Бабаевского района супруги поссорились во время совместного распития спиртных напитков. м58-летний мужчина толкнул супругу, та в ответ вооружилась кухонным ножом и нанесла им удар в грудь потерпевшего. От причиненного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

О случившемся обвиняемая сообщила родственникам, в ходе следствия свою вину признала полностью.