В Бабаевском районе пенсионерку приговорили к 5 годам колонии за убийство мужа

02.02.2018 [Происшествия]

В Бабаевском районе вынесли приговор 67-летней женщине, обвиняемой в убийстве мужа, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом было установлено, что в ночь на 2 октября 2017 года по месту жительства в деревне Бабаевского района супруги поссорились во время совместного распития спиртных напитков.  м58-летний мужчина толкнул супругу, та в ответ вооружилась кухонным ножом и нанесла им удар в грудь потерпевшего. От причиненного ранения мужчина скончался на месте  происшествия.

О случившемся обвиняемая сообщила родственникам, в ходе следствия свою вину признала полностью.

- С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимой судом ей назначено наказание ниже низшего предела, в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: пьянка, убийство
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