В Верховажье после модернизации запустили котельную №4

В Верховажье сегодня после технического перевооружения запустили котельную № 4. Она обслуживает центральную районную больницу, детский сад и часть жилого сектора с домами сотрудников больницы.

Котельная переведена с твердого на газовое топливо. Новая система полностью автоматизирована и не требует постоянного присутствия персонала. Мощность нового оборудования - 0,5 МВт. Общий объем инвестиций составил 5 млн рублей.

По информации Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования, такая модернизация позволит снизить эксплуатационные затраты на содержание, улучшить качество и надежность теплоснабжения.

Работы провели за счет средств предприятия ООО «Верховажская теплосеть», которое реализует программу модернизации районной сети. Это шестой по счёту объект а селе, который работает на газе.