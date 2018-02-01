В Вологде племянник во время пьянки нанес 16 ножевых ранений своему дяде: тот выжил

40-летний житель Вологды во время застолья поссорился с дядей и нанес ему 16 ножевых ранений. Теперь мужчину будут судить за покушение на убийство родственника.

По версии следствия, 18 августа 2017 года двое мужчин, дядя и племянник, приехали отдохнуть на дачу в садоводческое товарищество в Вологде. Они выпивали и поссорились, племянник схватил нож и нанес им не менее шестнадцати ударов по голове и телу дяди. Мужчине была оказана медицинская помощь, его жизнь удалось спасти.

Как сообщает региональное управление следственного комитета, причины конфликта ни один из них так и не смог прояснить из-за сильного опьянения.

Расследование дела завершено, его материалы переданы в суд.