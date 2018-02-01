В Вологде 3 февраля пройдет спортивный праздник в поддержку российских олимпийцев

01.02.2018 [Спорт]

Вологда присоединится  к общероссийской акции в поддержку российских олимпийцев, которая пройдёт 3 февраля: в 12 часов на прощади Революции начнется спортивный праздник. Будет работать пять интерактивных площадок. Участники акции смогут пострелять из лука и пневматического оружия, попробовать свои силы во владении спортивным мечом, поучаствовать в гонках на ватрушках. Также для гостей устроят детский хоккей, игру во фрисби, «бампербол» – схватки с помощью огромных пластиковых шаров. Можно будет и собрать огромную башню «Дженгу».

Планируется, что участие в празднике примут заслуженный тренер России Виктор Некрасов, конькобежец Сергей Фокичев и кандидат в мастера спорта России Гавриил Коковкин. Вместе со спортсменами в поддержку российских олимпийцев выступят детские коллективы Вологды. Кроме того, свои номера подготовили спортсмены «Федерации силачей — strongman Russia», фитнес-студии «Май», Vologda Street Family, детско-юношеской спортивной школы «Юность», сообщает пресс-служба городской администрации.

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