В Череповецком районе мужчина продал чужой лесозаготовительный комбайн на запчасти в Москву

01.02.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе раскрыли кражу лесозаготовительного комбайна. Вором оказался местный житель.

12 января в районную полицию обратился представитель фирмы. Мужчина рассказал, что с территории деревни Большое Красново Ягановского сельского поселения пропал их лесозаготовительный комбайн стоимостью один миллион рублей.

Под подозрение попал 42-летний житель соседней деревни. При беседе он дал признательные показания, пояснив, что техника на территории деревни стояла более пяти лет. Он посчитал, что она бесхозная и решил забрать себе.

- На одном из сайтов подозреваемый увидел объявление о покупке запчастей для похожего агрегата. Мужчина связался с автором объявления и предложил купить у него запчасти за 150 000 рублей. В итоге участники сделки договорились на сумму в 80 тысяч рублей. Запчасти приобрел индивидуальный предприниматель из Москвы,- сообщается на сайте Череповецкого района.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"

Тэги: кража
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