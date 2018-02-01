Билетные кассы на станции Кипелово в Вологодском районе закрываться не будут

Билетные кассы на железнодорожной станции Кипелово в Вологодском районе не будут закрыты, сообщает пресс-служба областного правительства.

Вопрос о их возможном закрытии был поднят накануне на встрече губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова и начальника Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Валерия Танаева.

- В рамках обсуждения общих вопросов с Васютенко Олегом Николаевичем – заместителем руководителя Северной железной дороги мы обсудили этот вопрос. С его стороны и стороны руководства Северной железной дороги было подтверждено, что ни о каком закрытии билетных касс в Кипелово речи не идет и идти не может. И было бы странно, если б такая информация появилась в обход правительства Вологодской области, губернатора, поскольку Северная железная дорога всегда подтверждала статус социально-значимого партнера для Правительства Вологодской области, - заявил замгубернатора Виталий Тушинов. – Никаких причин для закрытия билетных касс в Кипелово нет, и никаких действий со стороны Северной железной дороги, со стороны «Северной пригородной пассажирской компании» в этом направлении предприниматься не будет.

Напомним, на прошлой неделе в интернете начали собирать подписи против закрытия железнодорожной станции Кипелово. Активисты из поселков Федотово и Кипелово создали специальную петицию. При этом, как 25 января Newsvo объяснили в пресс-службе СЖД, речь о закрытии самой станции не идет, однако с 1 апреля 2018 года в Кипелово планировали закрыть билетные кассы – они нерентабельны. По всей видимости, ситуация изменилась.

UPD: в 17 часов 1 февраля редакция Newsvo получила релиз от железнодорожников, в котором говорится, что АО «Северная пригородная пассажирская компания» приняла решение "о продолжении работы билетной железнодорожной кассы на ст. Кипелово, учитывая ее высокую социальную значимость"

Касса будет открыта по понедельникам, вторникам, средам, субботам и воскресеньям в часы:

7:30 - 8:30

9:25-10:30

11:00-11:50

18:05-18:40

Четверг и пятница – выходные дни.