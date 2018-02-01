Теплосети Череповца на 20 лет передадут в концессию «Газпрому»

01.02.2018 [Общество]

В Череповце на очередном заседании Гордумы депутаты одобрили заключение концессионного соглашения между городом и «Газпром теплоэнерго Вологда».

Как сообщает сайт города металлургов, на рассмотрение депутатов проект концессионного соглашения поступил 15 января, документ изучила постоянная комиссия по развитию города и муниципальной собственности.

- Мы поставили ряд вопросов, в том числе о прогнозных показателях износа тепловых сетей к 2037 году, об опыте реализации таких концессионных соглашений в других регионах, о прогнозной динамике роста цен в ближайшие пять лет. Эту информацию мэрия и «Газпром теплоэнерго Вологда» предоставили. Депутаты считают, что при заключении соглашения концессионер должен отчитываться перед Гордумой перед отопительным сезоном и после него. Я считаю, что соглашение проработано, предлагаю его поддержать, — сказала председатель постоянной комиссии по развитию города и муниципальной собственности, депутат Анна Леонова.

В итоге за соглашение проголосовали 18 депутатов, против — двое, еще двое воздержались.

Предполагается, что в рамках концессии «Газпром» будет за счет собственных средств заниматься капремонтом теплосетей. Процедура их передачи начнется в ближайшее время.

Напомним, что этим летом мэрия Череповца под руководством Юрия Кузина выступала против продления договора на аренду и обслуживание тепловых сетей с «Газпром теплоэнерго Вологда». Чиновники говорили о том, что сотрудничество с фирмой невыгодно, а работа подрядчика вызывает нарекания.

Тэги: Газпром, концессия, бизнес, мэрия Череповца
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