Конькобежец Артем Кузнецов через суд оспорил свое пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах

Спортивно-арбитражный суд в Лозане (CAS) полностью удовлетворил апелляцию 28 российских спортсменов на пожизненное отстранение МОК от Олимпийских игр, сообщает ТАСС.

В числе спортсменов, которых суд сегодня полностью оправдал, и череповецкий конькобежец Артем Кузнецов. Напомним, за нарушение антидопинговых правил МОК были аннулированы его результаты, полученные на Олимпийских играх 2014 года в Сочи - тогда Артем Кузнецов занял 19 место на дистанции 500 метров. МОК также пожизненно отстранил его и Ивана Скобрева от участия в Олимпийских играх.

Теперь все оправданные спортсмены до 5 февраля могут подать заявки на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане в качестве "олимпийских атлетов из России".

Иски ещё 11 спортсменов были удовлетворены частично. Их пожизненное отстранение от игр было заменено на отстранение от Олимпиады 2018. Среди этих 11 человек вологодская лыжница Юлия Чекалева.