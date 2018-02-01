Церковь Ильи Пророка в Белозерске нуждается в срочной реставрации

Церковь Ильи Пророка в Белозерске нуждается в срочном возобновлении реставрационных работ. Специалисты говорят, что если их не начать, памятник федерального значения может быть утрачен.

Однако для того, чтобы Министерство культуры в следующем году выделило деньги на реставрацию, необходимо откорректировать проектно-сметную документацию.

- Из внутреннего убранства сохранилось очень много – практически полностью иконостас – 128 икон, написанных белозерскими мастерами, это очень редкое явление на Русском Севере. Сейчас в Министерстве культуры находится документация на продолжение реставрации храма, но позиция Министерства однозначна: поскольку исходную документацию надо корректировать, то они требуют, чтобы область каким-то образом вложилась, откорректировала эту документацию, и под откорректированные документы федеральные деньги можно получить, - рассказала директор Белозерского областного краеведческого музея Татьяна Залогина.

Напомним, работы на памятнике начались в 2011 году и велись на деньги по федеральной программе «Культура России». Однако, по условиям торгов, реставраторы – фирма Александра Попова, едва приступив к работе, должны были ее уже сдавать: им был отведен срок в 4,5 месяца. После власти объявили новый тендер. Его выиграла вологодская фирма «Наследие». Ее реставраторы продолжили выполнять работы из другого материала. (Изначально церковь была срублена из сосны, подрядчик стал заменять сгнившие бревна из ели).

После вмешательства научно-методического совета при Минкульте, работы были остановлены, торги признаны недействительными. Однако сама церковь продолжает находиться в полуразобранном состоянии до сих пор. Что-то хранится в музее, что-то в других приходах.

- Церковь Ильи Пророка сейчас находится в упадническом состоянии. Специалистами проведены работы по консервации данного объекта и пока не более того. Для того чтобы Министерство культуры в следующем году выделило деньги на реконструкцию этого уникального памятника, которых в стране единицы, необходимо откорректировать проектно-сметную документацию. Соответствующие поручения уже даны, - рассказал председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

По его словам, проектно-сметная документация должна быть откорректирована либо до конца 2018 года, либо в начале 2019 – чтобы успеть попасть в федеральную программу.