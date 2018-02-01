Детские сады №80 и №81 компании РЖД передадут в собственность администрации Вологды

Детские сады №80 и №81 компании «РЖД» будут переданы в собственность города Вологды, об этом договорились глава региона Олег Кувшинников и начальник Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - Валерий Танаев.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сейчас в этих садах функционирует 14 групп общей численностью 252 воспитанника. При передаче объектов в собственность муниципалитета в них планируется открыть дополнительные группы и перевести туда более 100 детей, проживающих в Лосте, но вынужденных посещать детские сады в других районах Вологды. Это, в свою очередь, освободит дополнительные места в дошкольных учреждениях города - не менее двух групп для детей в возрасте с 1 до 3 лет в детских садах по улице Козленская и улице Герцена.

Процесс передачи детских дошкольных учреждений может начаться в самое ближайшее время.

Также стороны заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2018-2022 годы, которое предусматривает сотрудничество Вологодчины и ведущей российской железнодорожной компании в вопросах развития объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, в том числе железнодорожных станций, вокзалов, остановочных пунктов и прилегающих к ним территорий.

По мнению главы региона, подписанный документ будет способствовать эффективной совместной работе по развитию железнодорожного транспорта на территории Вологодской области, а также реализации инвестиционных проектов.

Кроме того, на встрече Олега Кувшинникова и Валерия Танаева был решен вопрос о реструктуризации потерь в доходах перевозчика, возникших в результате установления тарифов на пригородные перевозки в 2014 году. По словам губернатора, уже в феврале будет заключено соглашение о реструктуризации долгов, в котором будут определены суммы и сроки погашения убытков с рассрочкой на три года.

- В дальнейшем мы планируем наращивать наше сотрудничество. Уже сейчас с руководством СЖД обсуждаются вопросы круглогодичного транспортного сообщения к одному из наших главных туристских центров – Великому Устюгу. В состав проектного офиса, который займется разработкой удобного расписания для посетителей вотчины Деда Мороза, обязательно войдут и сотрудники железнодорожной компании. ОАО «РЖД» заинтересовано в развитии этого направления», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Еще один важный итог встречи – решение о проработке вопроса по технологическому присоединению железной дороги к индустриальному парку «Шексна». На сегодняшний день развитие парка сковывает именно отсутствие выхода к основным ж/д путям.