В Вологодском районе начальник почтового отделения украла полмиллиона рублей

01.02.2018 [Происшествия]

Начальник отделения «Почты России» в Вологодском районе похитила более 500 тысяч рублей. Женщина не вносила деньги в кассу и забирала себе товары. 

По версии следствия, осенью 2017 года женщина присвоила деньги предприятия, принятые и вверенные ей как должностному лицу, не внося их в кассу. Кроме того, она забирала себе материальные ценности «Почты России» - печатные издания и коммерческие товары.

- Причиненный ущерб, выявленный внезапной проверкой производственно-финансовой деятельности и проверкой состояния кассы и других материальных ценностей отделения почтовой связи, оценивается более чем в 500 тысяч рублей, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Уголовное дело по статье «Присвоение чужого имущества в крупном размере» возбуждено по результатам проверки материалов, представленных ОЭБ и ПК УМВД России по Вологодскому району.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Тэги: Почта России, присвоение
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