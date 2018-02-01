70 медучреждений Вологодской области капитально отремонтируют за счет бюджета в 2018 году

В 2018 году за счет средств областного бюджета будут проведены капитальные ремонты в 70 медицинских учреждениях региона и закуплено медицинское оборудование для 51 медорганизации. Об этом накануне заявил начальник департамента здравоохранения Игорь Маклаков.

- В конце прошлого года губернатором области Олегом Кувшинниковым при поддержке Законодательного собрания Вологодской области было принято решение о значительном увеличение ассигнований в сферу здравоохранения. Благодаря этому решению в 2018 году мы планируем осуществить капитальные ремонты в 70 медицинских учреждениях Вологодской области и закупить медицинское оборудование в 51 медицинскую организацию. Мы будем действовать в рамках приоритетного проекта, утвержденного Губернатором области, - «Развитие регионального сосудистого центра. Профилактика онкологии». Значительные средства на эти цели направим в ведущие медицинские учреждения – Вологодскую областную клиническую больницу и Вологодскую областную клиническую больницу №2 Череповца, - сказал Игорь Маклаков.

Так, например, в 2018 году Тарногскую центральную районную больницу и Череповецкую городскую поликлинику №7 поступят маммографы. Рентгенодиагностический комплекс на 2 рабочих места установят в Череповецкой городской больнице №2. Флюорографы смонтируют в Вологодских городских поликлиниках №2 и №4, а также в Тотемской, Кирилловской и Чагодощенской ЦРБ. Ультразвуковые аппараты установят в 11 медорганизациях, в том числе в центральных районных больницах: Верховажской, Вологодской и Сямженской. Большое количество эндоскопического медицинского оборудования будет направлено в районные больницы, в том числе в Великоустюгскую, Вожегодскую, Сокольскую и Грязовецкую, сообщает пресс-служба областного правительства.

Все это позволит улучшить первичную диагностику онкологических заболеваний, что является одной из задач приоритетного проекта «Развитие регионального сосудистого центра. Профилактика онкологии». Общая сумма расходов из областного бюджета на ремонт и покупку нового оборудования в этом году составит около 1 млрд рублей.

Перед департаментом здравоохранения также поставлена задача покупки и установки единой информационной системы. Этот проект будет реализован в течение ближайших двух-трех лет: