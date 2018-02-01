«Горячая линия» по вопросам образования работает в Вологде

«Горячая линия» по вопросам образования теперь работает в Вологде каждый будний день. Консультации перевели в ежедневный режим в связи с увеличением количества вопросов, в том числе связанных с зачислением в первые классы. Все вопросы, касающиеся сферы образования, можно задать по телефону – 72-45-14 с 8.00 до 17.00

- В день на горячую линию поступает порядка 10 обращений, и все вологжане получают ответы. Специалисты на месте разъясняют вопрос, приглашают на консультацию или переключают на нужного специалиста. Больше всего вопросов связано с зачислением детей в первые классы. Особенно интересует родителей перевод в новую школу № 42, строящуюся на ул. Северной. Также спрашивают о предоставлении места в детских садах и переводе ребенка из одного дошкольного учреждения в другое. На эту же горячую линию мы готовы принимать все замечания по работе учреждений образования, в том числе анонимные, – пояснила начальник управления образования Ирина Гуляева.

Объявления с номером телефона и часами работы «горячей линии» появились в каждой группе детских садов Вологды, а также в каждой школе на досках объявлений, сообщает пресс-служба городской администрации.