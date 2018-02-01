В Череповецком районе прокуратура обязала властей возить в школу девочку-первоклассницу
01.02.2018 [Общество]
Прокуратура Череповецкого района обязала местных властей организовать подвоз первоклассницы из деревни Погорелка до Абакановской школы. С 1 сентября 2017 года девочка каждый учебный день преодолевала 3 километра до школы и обратно пешком. По мнению правоохранителей, это "создает угрозу жизни и здоровью несовершеннолетней".
- В целях устранения выявленных нарушений прокурором Череповецкого района в адрес главы Череповецкого муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, с января 2018 года обеспечен подвоз учащейся школьным автобусом в образовательное учреждение и обратно, - сообщает областная прокуратура.
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