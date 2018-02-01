Выставка картин вологодских мастериц "Снежная сказка" открылась в областной библиотеке

В арт-галерее «Афанасьевский променад» областной библиотеки на улице Марии Ульяновой в Вологде открылась выставка «Снежная сказка». В экспозиции представлены около 30 работ вологодских мастеров рукоделия: картины в техниках хардангер (скандинавская вышивка), вышивка крестом, алмазная мозаика, декупаж, цветы из ткани.

- Несмотря на то что экспозицию составляют всего около 30 работ, атмосфера зимней сказки передается сполна. Искусно вышитые купола в звездной рождественской ночи, белоснежный домик с нарядной елкой за окном, добрый Санта, заснеженная дорога составляют один красивый праздничный сюжет. Озорная картинка С. А. Каронновой, главная героиня которой ловит снежинки, так и называется – «Вкус детства»,- сообщает сайт cultinfo.ru

Техника алмазной мозаики представлена на выставке мастером - В. Г. Захаровым - картиной «Волчье семейство».

Выставка "Снежная сказка" будет работать до 17 февраля.