Трое подростков оказались заблокированными в лифте на техническом этаже дома в Череповце

В Череповце накануне вечером спасатели выезжали в дом №141 на проспекте Победы. За помощью в спасательную службу обратились трое школьников - они пояснили, что лифт остановился на техэтаже. Они вышли и оказались заблокированными.

- Баловались ли они или случайно так вышло предстоит выяснить. С техэтажа лифт не вызвать. Обычно техэтажы располагаются на втором или последнем этажах многоэтажных домов, лифт там не останавливается, как они умудрились остановить лифт на техническом этаже непонятно. В данном случае дом девятиэтажный, техэтаж - второй. Заблокированными на техэтаже оказались трое подростков 8-9 классов,- рассказали в спасательной службе.

Кроме спасателей на место происшествия была вызвана полиция, которая и встретила молодых людей.