В Череповце парикмахер ударила народного контролера лопатой, приняв его за хулигана

В Череповце активиста проекта "Народный контроль" ударили лопатой во время визита в парикмахерскую. Инцидент произошёл 22 января в парикмахерской «Анна» на проспекте Победы,174.

В тот день хозяйка парикмахерской, Анна Джаноян, сама обслуживала клиентов.

- Мужчина зашел, стричься отказался, долго смотрел прейскурант, потом попросил жалобную книгу, затем начал требовать мои документы. Сам он не представился. Я в салоне одна, выход за его спиной, у меня паника началась. Два раза были случаи, когда сюда заходили наркоманы. Испугалась, не поняла, чего он хочет. Стоит, на меня таращится 40 минут… Он меня спровоцировал. Потом мы потолкались, упали оба, а затем я его начала выталкивать лопатой. А что мне оставалось? - вспоминает тот день Анна.

Сам "народный контролер" рассказал следующее:

- Когда я зашел, сразу поинтересовался, есть ли уголок потребителя. Парикмахер со мной разговаривала любезно, пояснила, что она ИП и сама стрижет людей. Я уже собирался уходить, но потом решил сфотографировать прейскурант. С этого и началось… Она стала махать лопатой, вызывать полицию… После этого я уже принципиально не стал уходить, я ведь ничего не сделал. Лопата мне вреда не нанесла, я был в теплой одежде. Возможно, она испугалась, но я разговаривал тихо.

Официальный сайт Череповца сообщает, что после взаимных объяснений участники инцидента посчитали конфликт исчерпанным.