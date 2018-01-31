В Череповце парикмахер ударила народного контролера лопатой, приняв его за хулигана

31.01.2018 [Происшествия]

В Череповце активиста проекта "Народный контроль" ударили лопатой во время визита в парикмахерскую. Инцидент произошёл 22 января в парикмахерской «Анна» на проспекте Победы,174.

В тот день хозяйка парикмахерской, Анна Джаноян, сама обслуживала клиентов.

- Мужчина зашел, стричься отказался, долго смотрел прейскурант, потом попросил жалобную книгу, затем начал требовать мои документы. Сам он не представился. Я в салоне одна, выход за его спиной, у меня паника началась. Два раза были случаи, когда сюда заходили наркоманы. Испугалась, не поняла, чего он хочет. Стоит, на меня таращится 40 минут… Он меня спровоцировал. Потом мы потолкались, упали оба, а затем я его начала выталкивать лопатой. А что мне оставалось? - вспоминает тот день Анна.

Сам "народный контролер" рассказал следующее:

- Когда я зашел, сразу поинтересовался, есть ли уголок потребителя. Парикмахер со мной разговаривала любезно, пояснила, что она ИП и сама стрижет людей. Я уже собирался уходить, но потом решил сфотографировать прейскурант. С этого и началось… Она стала махать лопатой, вызывать полицию… После этого я уже принципиально не стал уходить, я ведь ничего не сделал. Лопата мне вреда не нанесла, я был в теплой одежде. Возможно, она испугалась, но я разговаривал тихо.

Официальный сайт Череповца сообщает, что после взаимных объяснений участники инцидента посчитали конфликт исчерпанным.

Тэги: курьезы, Народный контроль
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец «Фосагро» может получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии за орден «За заслуги перед Отечеством»
Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков
В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
Жители Вологды жалуются на заваленные снегом дворы
В Кирилловском районе два человека погибли в столкновении "Форда" и ВАЗа
31.01.2018 [Общество]

Череповецкие учителя выступили с инициативой изменить систему оплаты труда педагогов в России

1081
1
31.01.2018 [Общество]

Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно

2796
3
31.01.2018 [Общество]

10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам

650
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Трое подростков оказались заблокированными в лифте на техническом этаже дома в Череповце
В Череповце парикмахер ударила народного контролера лопатой, приняв его за хулигана
10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам
Череповецкие учителя выступили с инициативой изменить систему оплаты труда педагогов в России
Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
В поселке Огарково Вологодского района установили светодиодные уличные фонари
В Соколе открыли социально-реабилитационное отделение для инвалидов
 
26.01.2018 [Общество]

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

6906
0
31.01.2018 [БлогоVO]

С умилением наблюдаю, как соцсети обсуждают санкции

285
0
31.01.2018 [Обзор Прессы]

Как бесплатно получить лечение за границей, рассказали в Минздраве

225
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика