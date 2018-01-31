10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам

10 новых низкопольных автобусов выйдут на линию в Вологде на следующей неделе. Купленные на бюджетные деньги НЕФАЗы уже проходят процедуру регистрации в ГИБДД.

«Предполагается, что новые автобусы, которые поступят в распоряжение предприятия ПАТП-1, выйдут на линию уже на следующей неделе. Работать они будут на маршрутах с максимальным пассажиропотоком: №№ 6, 16, 42, 2, 19», - сообщает пресс-служба городской администрации.

Автобусы рассчитаны на 25 мест для сидения, всего салон вмещает порядка 110 человек. Машины подходят для маломобильных вологжан, так как являются полунизкопольными. Один из входов оборудован пандусом, позволяющим заехать коляске, а внутри салона есть площадка, где может разместиться пассажир в инвалидном кресле.

«Мы протестировали новую технику, и могу с уверенностью сказать, что эти автобусы полностью приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Помимо пандуса и специальной площадки, все пороги выделены желтой контрастной полосой, что важно для людей с нарушениями зрения. Сейчас около 40 % общественного транспорта в Вологде является низкопольным, и радует, что этот процент растет. Теперь мы обсуждаем с городскими властями возможность помечать такие автобусы особым значком в приложении «Яндекс транспорт», чтобы пассажиры лучше ориентировались и понимали, какая машина подходит к остановке», – пояснил член Общественного совета Вологды, председатель правления Вологодской городской общественной организации инвалидов Максим Выдров.

Напомним, что стоимость каждого автобуса составила 5,46 млн рублей. Средства на их покупку – 54,6 млн рублей были выделены из бюджета Вологды.

- Причем приобрести автобусы удалось практически на 30 % дешевле их реальной стоимости благодаря субсидии по программе Минпромторга. Это еще один серьезный вклад в обновление автопарка областной столицы, - отмечают в городской администрации.

Тем не менее, городская администрация могла бы сэкономить на покупке этих автобусов гораздо больше - если бы первый аукцион, по результатам которого машины предлагались по 4,46 млн рублей за штуку - не отменило УФАС. Проверка ведомства показала, что заказчик допустил серьезные нарушения - в техзадании прописывались характеристики автобуса конкретной марки, а одну из поступивших заявок не отклонили, хотя она не соответствовала условиям закупки. Примечательно и то, что администрация Вологды в итоге купила автобусы по 5,46 млн рублей у того самого поставщика, который предлагал их за 4,46 млн рублей в первом аукционе - АО «Востокавтотранс».

Низкопольных автобусов также очень ждут пассажиры 37 маршрута, на который в мае 2017 года были запущены ПАЗики, а также 37Э. В результате людям с ограниченными возможностями здоровья, а также мамам с колясками и пожилым вологжанам стало сложно ездить из Молочного в город и обратно - в эти автобусы им не зайти.

В администрации города пояснили, что вопрос с запуском низкопольных автобусов на 37 маршрут решается и остается на контроле администрации. Однако пока удалось выделить на это направление только два автобуса, которые подходят для людей с ограниченными возможностями здоровья.