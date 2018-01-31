Череповецкие учителя выступили с инициативой изменить систему оплаты труда педагогов в России

Профсоюз работников образования Череповца предлагает изменить систему оплаты труда педагогов, которая сейчас действует в России. На сайте change.org опубликована его петиция.

В обращении, которое череповецкие учителя направили министру образования, начальнику департамента финансов Минобра, депутатам Госдумы и в Общественную палату РФ, говорится, что действующая система, введенная в 2008 году, имеет ряд серьезных недостатков. Педагоги напоминают, что ранее труд работников образования оплачивался в соответствии с единой тарифной сеткой (ЕТС). Переход от ЕТС объясняли тем, что, при ее использовании отсутствует связь между размером зарплаты работника и качеством, результативностью и эффективностью его труда.

- Однако практика применения новой системы оплаты труда показала ее несовершенство. Размер заработных плат работников образования, которые выполняют одни и те же должностные обязанности и поставленные перед ними государством задачи (введены ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты, ЕГЭ и ОГЭ), сильно различается в зависимости от возможностей регионов. Кроме того, поскольку НСОТ привязана к подушевому финансированию, заработные платы работников образовательных организаций, показывающие одинаковое качество и равные результаты в работе, существенно различаются даже внутри одного муниципального образования, - говорится в обращении Череповецкого профсоюза педагогов.

По их словам, введение новой системы привело к значительному увеличению нагрузки на педагогов, так как в условиях недостаточности финансирования, зарплаты повышались за счет увеличения учебной нагрузки. Кроме того, чтобы повысить зарплаты педагогам, в школах сокращались ставки педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей групп продленного дня, дефектологов, логопедов.

- Ситуация усугубилась еще больше после введения в действие «майских» указов о доведении заработной платы до средней заработной платы по региону, поскольку сама схема установления зарплат, разнящихся по регионам, выглядит несправедливой. Педагоги не понимают, почему у них единые стандарты и требования к работе, но абсолютно разные зарплаты, даже в части базовых окладов. Это является серьезным раздражающим фактором и ведет в конечном итоге к росту протестных настроений в педагогической среде, - говорится в обращении.

Профсоюз работников образования города Череповца считает, что необходимо либо вернуться к ЕТС, где базовая ставка будет равна МРОТ, либо провести реформирование новой системы оплаты труда. Второй вариант предполагает установку единых размеров базовых окладов (ставок) для работников образования на территории всей страны, а также единые повышающие коэффициенты (за категорию, стаж, сложность и т.п. работы).