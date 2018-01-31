Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?

Жильцы аварийных домов в Вологде получают уведомления о том, что они сами должны снести свои дома. Требования о сносе рассылает департамент городского хозяйства. Newsvo разбирался, что в таких случаях делать жильцам.

Так, подобные уведомления недавно пришли жителям дома в Школьном переулке, 12 и переулке Водников, 16а.

«Мы проживаем в общежитии по адресу Школьный переулок 12. Дом признали аварийным и под снос. Вроде бы радоваться, но приходит письмо, в котором предлагают снести дом самим!!!! Я одинокая мать с маленьким ребенком должна разбирать дом?! И где на этот период жизни мы должны жить?! И мы должны остаться на улице????» - жалуется одна из дительниц Вологды в соцсети.

Школьный переулок, 12. Фото ГИС Вологда.

«Собственникам помещений дома необходимо выполнить работы по сносу в срок до 1 января 2021 года», - говорится в сообщении департамента городского хозяйства.

Такие распоряжения вологжане получают уже не первый год. В 2016 году Newsvo подробно писал о том, как жителям дома на Благовещенской, 40 также предлагали снести здание своими силами. Такие извещения вологжанам, проживающим в аварийном жилье, рассылают с 2015 года. Однако это типовая процедура, которая законодательно обоснована.

В департаменте городского хозяйства Вологды рекомендуют жителям не пугаться таких извещений и подробно объяснили, что делать, если требование получено. По закону, ДГХ обязан предложить людям снести дом самостоятельно и построить новый, опираясь на 32 статью Жилищного кодекса, пункт 10.

В частности, в этом пункте сказано, что «Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1 – 3, 5 – 9 настоящей статьи».

«Если дом признан аварийным и подлежащим сносу, есть заключение межведомственной комиссии, есть заключение специализированной организации, то есть если дом признан аварийным в установленном правительством РФ порядке и подлежит сносу, это является основанием для предъявления собственникам помещения требования о сносе дома в разумный срок», - поясняют в департаменте городского хозяйства.

Водников, 16а. Фото ГИС Вологда.

После того, как требования разосланы, представители департамента выходят на собрание с жильцами дома. Собственники жилья должны принять решение о том, есть ли у них возможность построить новый дом. Если нет, то они голосуют против сноса дома. Далее начинает действовать процедура изъятия дома путем выкупа.