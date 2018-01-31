Снос аварийных домов в Вологде за свой счет: что делать жителям?
Жильцы аварийных домов в Вологде получают уведомления о том, что они сами должны снести свои дома. Требования о сносе рассылает департамент городского хозяйства. Newsvo разбирался, что в таких случаях делать жильцам.
Так, подобные уведомления недавно пришли жителям дома в Школьном переулке, 12 и переулке Водников, 16а.
«Мы проживаем в общежитии по адресу Школьный переулок 12. Дом признали аварийным и под снос. Вроде бы радоваться, но приходит письмо, в котором предлагают снести дом самим!!!! Я одинокая мать с маленьким ребенком должна разбирать дом?! И где на этот период жизни мы должны жить?! И мы должны остаться на улице????» - жалуется одна из дительниц Вологды в соцсети.
Школьный переулок, 12. Фото ГИС Вологда.
«Собственникам помещений дома необходимо выполнить работы по сносу в срок до 1 января 2021 года», - говорится в сообщении департамента городского хозяйства.
Такие распоряжения вологжане получают уже не первый год. В 2016 году Newsvo подробно писал о том, как жителям дома на Благовещенской, 40 также предлагали снести здание своими силами. Такие извещения вологжанам, проживающим в аварийном жилье, рассылают с 2015 года. Однако это типовая процедура, которая законодательно обоснована.
В департаменте городского хозяйства Вологды рекомендуют жителям не пугаться таких извещений и подробно объяснили, что делать, если требование получено. По закону, ДГХ обязан предложить людям снести дом самостоятельно и построить новый, опираясь на 32 статью Жилищного кодекса, пункт 10.
В частности, в этом пункте сказано, что «Признание в установленном Правительством Российской Федерации порядке многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном частями 1 – 3, 5 – 9 настоящей статьи».
«Если дом признан аварийным и подлежащим сносу, есть заключение межведомственной комиссии, есть заключение специализированной организации, то есть если дом признан аварийным в установленном правительством РФ порядке и подлежит сносу, это является основанием для предъявления собственникам помещения требования о сносе дома в разумный срок», - поясняют в департаменте городского хозяйства.
Водников, 16а. Фото ГИС Вологда.
После того, как требования разосланы, представители департамента выходят на собрание с жильцами дома. Собственники жилья должны принять решение о том, есть ли у них возможность построить новый дом. Если нет, то они голосуют против сноса дома. Далее начинает действовать процедура изъятия дома путем выкупа.
«Не надо пугаться слова «изъятие». При изъятии собственнику возмещается рыночная стоимость жилой площади, общего имущества с учетом долей и стоимость земельного участка, на котором находится дом. По соглашению, собственнику аварийного жилья может быть предоставлено другое жилье. Об этом сказано в 8 пункте 32 статьи Жилищного кодекса. Если собственник не согласится с суммой возмещения, он может самостоятельно подать документы на экспертизу и оспорить выплату», - заключили в департаменте городского хозяйства.