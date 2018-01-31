В поселке Огарково Вологодского района установили светодиодные уличные фонари

31.01.2018 [Общество]

На региональной  трассе Вологда – Ростилово в границах поселка Огарково установили 30 уличных светодиодных фонарей, сообщает пресс-служба областного правительства.

- На данном участке в поселке Огарково происходило большое количество ДТП с участием пешеходов. Местные власти и жители обратились к нам с просьбой  установить электроосвещение. Было принято положительное решение, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Александр Гуслинский. – Электроосвещение было установлено за счет средств областного бюджета. Подрядчик выполнил все работы. Дорога в поселке освещена.

Светодиодные светильники потребляют значительно меньше электричества что приводит к экономии бюджетных средств.

Оплата электроэнергии осуществляется за счет средств, выделенных на содержание дорог Вологодской области.

Тэги: освещение
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