В поселке Огарково Вологодского района установили светодиодные уличные фонари

На региональной трассе Вологда – Ростилово в границах поселка Огарково установили 30 уличных светодиодных фонарей, сообщает пресс-служба областного правительства.

- На данном участке в поселке Огарково происходило большое количество ДТП с участием пешеходов. Местные власти и жители обратились к нам с просьбой установить электроосвещение. Было принято положительное решение, - рассказал начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Александр Гуслинский. – Электроосвещение было установлено за счет средств областного бюджета. Подрядчик выполнил все работы. Дорога в поселке освещена.