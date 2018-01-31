В Соколе открыли социально-реабилитационное отделение для инвалидов

31.01.2018 [Общество]

В Соколе в районном Комплексном центре социального обслуживания населения сегодня открыли социально-реабилитационное отделение для инвалидов. Оно рассчитано на 100 человек, днем здесь будут заниматься взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба областного правительства.

-Это  очень важное событие  не только для Сокольского района, но и для Вологодской области и всей системы социальной защиты. Люди  с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в особой заботе государства и  социализации, - отметила на открытии отделения начальник департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина. – Здесь   инвалиды смогут получить навыки, которые не могут получить дома, смогут общаться друг с другом, волонтерами, сокольчанами, участвовать в массовых мероприятиях, получать новые знания. Эти люди очень талантливы, каждый в своей сфере. Открыть эти таланты помогут им специалисты. Здесь созданы все условия, чтобы в быту научить  их быть самостоятельными, чтобы помочь им реализовать свои возможности».

Таких отделений на территории Вологодской области пять - в Череповце, Вологде, Великом Устюге, в Никольском районе и теперь в Сокольском. Открылось новое отделение за счет средств областного бюджета.

«Человек с ограниченными возможностями здоровья на территории любого района должен иметь возможность  участвовать в общественной жизни. Со временем мы планируем открыть такие отделения во всех районах области», - резюмировала Лариса Каманина.

Отметим, Комплексный центр социального обслуживания населения Сокольского района обслуживает 4822 человека. Всего в Сокольском районе проживает 5272 человека с инвалидностью, в том числе 315 детей-инвалидов (6 % от общего количества инвалидов в районе). 

 

 

 

Тэги: инвалидность, соцзащита
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