1200 коррупционных нарушений выявила прокуратура в Вологодской области в 2017 году

31.01.2018 [Общество]

В 2017 году прокуратурой Вологодской области вскрыто более 1200 коррупционных нарушений. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены около 450 человек.

«По результатам рассмотрения материалов проверок, направленных в правоохранительные органы, возбуждено 10 уголовных дел. В прошедшем году наблюдается снижение числа выявленных и зарегистрированных преступлений коррупционной направленности на 20%, Данный показатель обусловлен снижением со 107 до 56 выявленных и зарегистрированных фактов получения взяток, дачи взятки с 85 до 23, злоупотребления должностными полномочиями и их превышения с 83 до 46», - сообщают в прокуратуре области

В Бабушкинском, Белозерском, Вологодском, Никольском, Харовском и Сокольском районе нарушения антикоррупционного законодательства допустили органы местного самоуправления. 7 депутатов в результате сложили полномочия.

Прокурор Вологодской области Александр Гринев также пояснил, почему область вошла в десятку самых коррупционных регионов России. По его мнению, это связано с высоким показателем раскрываемости дел о коррупции, которые и дают такую статистику. Там, где преступления не раскрываются – нет отображения в статистике.

 Александр Гринев отметил, что эффективной была профилактическая работа в сфере борьбы с экономической, налоговой и коррупционной преступностью. Меньше совершено преступлений экономической направленности на 4% (с 899 до 861), коррупционной направленности на 44% (с 157 до 88), снизилось число краж на 24%, грабежей на 22,7%, разбоев на 18,4%. Прокуратура также занимается проверкой госзакупок.

«Мы имеем доступ и к закрытой информации, проверяем не только те государственные закупки, которые находятся в открытом доступе. Аффилированность при определении победителя особенна характерна для муниципальных образований и поселковых. Когда выигрывают конкурсы даже родственники, бывают случаи дробления закупок», - заключил Александр Гринев.

 

Тэги: коррупция
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