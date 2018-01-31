В Тотьме выпустят вторую часть краеведческого альбома «Осколки времени»

31.01.2018 [Культура]

Тотемское музейное объединение начало работу над второй частью краеведческого альбома «Осколки времени». В нем будут опубликованы тексты и фотографии, которые расскажут, как жил город с 1917 по 1953 годы.

Напомним, первая часть альбома вышла в августе 2017 года  - в нее вошли 200 ранее не издававшихся фотографий города из коллекции стеклянных негативов купца Александра Киренкова. Они сопровождаются обстоятельным повествованием о повседневной жизни уездной Тотьмы начала ХХ века.

- В рамках подготовки второго альбома из серии "Осколки времени" (1917 - 1953) мы начали изучение творческого наследия профессионального фотографа Дмитрия Петрова, коллекция негативов которого находится в фондах ТМО. Петров содержал в Тотьме фотоателье, сам проживал по адресу: улица Большая Садовая, дом 3. Значительную часть коллекции Петрова в фондах музея составляют не атрибутированные снимки людей, установить личность которых без обращения к дополнительным документам часто бывает трудно, - сообщает группа Тотемского музейного объединения в соцсети.

Так, например, сейчас музейщики просят откликнуться всех, кто что-либо знает о Зиновии Дмитриевиче Архангельском, когда-то сфотографировавшемся в ателье Петрова в Тотьме.

Тэги: Тотьма
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