Трех жителей Вожегодского района, укравших из закрытой школы батареи, приговорили к обязательным работам

31.01.2018 [Происшествия]

В Вожегодском районе вынесли приговор молодым людям, укравшим из здания бывшей Вотчинской школы радиаторы отопления.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2017 года в деревне Олеховская Вожегодского района молодые люди в возрасте 21 год, 18 и 16 лет, тайно похитили из здания бывшей Вотчинской школы 8 радиаторов отопления на общую сумму 46 тысяч рублей. В ходе следствия обвиняемые признали свою вину. Похищенное имущество изъято и возвращено на баланс районной администрации.

- Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов одному из них и 240 часов еще двоим, заключающихся в выполнении в свободное от учебы и работы время бесплатных общественно полезных работ, - сообщается на сайте регионального управления следственного комитета.

Как нам удалось выяснить, в деревне Олеховская раньше располагалась Вотчинская начальная общеобразовательная школа. Она была открыта в 1999 году, а в 2012 году ликвидирована как юридическое лицо.

 

Тэги: кража, школы
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