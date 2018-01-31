Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно

31.01.2018 [Общество]

В правительстве Вологодской области заявили, что строить мост через Малую Северную Двину, соединяющий Великий Устюг и поселок Кузино, нецелесообразно и даже опасно. По словам заместителя главы региона Виктора Рябишина, сооружение будет создавать ледовый затор, что чревато подтоплением районного центра.

- Построив жесткий мост на Кузино на расстоянии трех километров от другого моста, мы получим две перемычки, которые будут создавать ледовую пробку. Самый оптимальный вариант, который обсуждался на общественных слушаниях в Кузино, – это четвертый вариант строительства стационарного моста через реку Юг с длиной пути до Великого Устюга в 43 километра. Данный вариант был озвучен, жители были не против. Мы предложим обсудить эту тему на Градостроительном совете, который пройдет здесь в марте – перед паводком. И будет принято решение о начале проектирования. Естественно в летний период будет работать паром, зимой – ледовая переправа, - отметил Виктор Рябишин.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, для перевозки жителей заречной стороны в Великий Устюг доставили из Вытегры катер на воздушной подушке Хивус-10. Он будет возить людей по ледовой переправе с 2 февраля.

- Это будет регулярное сообщение. В Великоустюгском районе должно быть не менее трех Хивусов. Еще один в нынешнем году приобретут районные власти, - рассказал Виктор Рябишин.

Сейчас на Малой Северной Двине в указанном месте возводят ледовую переправу для техники. Завершить работы планируют 2 февраля, тогда и начнутся регулярные рейсовые перевозки.

Напомним, 27 января жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием организовать круглосуточную и круглогодичную переправу через Малую Северную Двину. Из-за аномально теплой зимы в этом году  там до сих пор не было ледовой переправы и до сих пор отсутствует связь с райцентром.

При этом большинство жителей поселка работают в Великом Устюге.  В теплое время года работает паромная переправа, зимой – ледовая дорога. А в межсезонье – единственный выход для местных жителей ехать около 6 часов через Кировскую область по разбитым 260 километрам дороги.

В феврале 2016 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал, что мост будет построен. Стоимость работ тогда оценили в 600 млн рублей.

Тэги: мост, паводок
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