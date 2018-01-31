Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
Прокурор Вологодской области Александр Гринев поручил своим сотрудникам разобраться в причинах увольнения директора школы №1 в Кадуе Ольги Кузнецовой. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.
Напомним, Ольга Кузнецова уволилась, не выдержав давления районного управления образования. Женщина предала огласке проблемы школы с ремонтом, на который не выделяли денег, но после этого ее «завалили» выговорами и замечаниями.
Ольга Кузнецова понесла ответственность за некачественный ремонт крыши здания школы, который был сделан еще до ее прихода в должность. Подрядчик был нанят Кадуйским управлением образования, однако там ни за что нести ответственность не хотят. Журналистам в управлении образования Кадуйского района посоветовали со всеми вопросами по поводу ремонта крыши обращаться к директору и бросили трубку.
«Надо открыто сказать, что директора школ деньги не имеют, деньги имеет управление образования. Это их работа. Это не обязанность директора. Директор не получатель бюджетных средств. Этим всем должно заниматься управление образования. Моя позиция, позиция аппарата прокуратуры – ни в коем случае не требовать ответственности с людей, которые работают на земле. Это не их забота. Не их забота обеспечивать ремонт, учебники, питание. Это забота департамента образования, управления образования, в первую очередь надо с них спрашивать», - пояснил прокурор области Александр Гринев.