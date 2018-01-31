Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура

31.01.2018 [Общество]

Прокурор Вологодской области Александр Гринев поручил своим сотрудникам разобраться в причинах увольнения директора школы №1 в Кадуе Ольги Кузнецовой. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, Ольга Кузнецова уволилась, не выдержав давления районного управления образования. Женщина предала огласке проблемы школы с ремонтом, на который не выделяли денег, но после этого ее «завалили» выговорами и замечаниями.

Ольга Кузнецова понесла ответственность за некачественный ремонт крыши здания школы, который был сделан еще до ее прихода в должность. Подрядчик был нанят Кадуйским управлением образования, однако там ни за что нести ответственность не хотят. Журналистам в управлении образования Кадуйского района посоветовали со всеми вопросами по поводу ремонта крыши обращаться к директору и бросили трубку.

«Надо открыто сказать, что директора школ деньги не имеют, деньги имеет управление образования. Это их работа. Это не обязанность директора. Директор не получатель бюджетных средств. Этим всем должно заниматься управление образования. Моя позиция, позиция аппарата прокуратуры – ни в коем случае не требовать ответственности с людей, которые работают на земле. Это не их забота. Не их забота обеспечивать ремонт, учебники, питание. Это забота департамента образования, управления образования, в первую очередь надо с них спрашивать», - пояснил прокурор области Александр Гринев.

Тэги: школа, ремонты
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец «Фосагро» может получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии за орден «За заслуги перед Отечеством»
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков
В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
Правительство России разрешило госкомпаниям скрывать госзакупки финансовых услуг
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
29.01.2018 [Происшествия]

В Вологде под вывеской клуба интеллектуальных игр работали игровые автоматы

1158
0
29.01.2018 [Происшествия]

В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный

3664
0
29.01.2018 [Общество]

Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

1853
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Замгубернатора Виктор Рябишин: строить мост, соединяющий Великий Устюг и Кузино, нецелесообразно и даже опасно
Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура
В Вологде снегоуборочный трактор сбил 80-летнюю пенсионерку
В Вологодском районе полицейские откопали застрявшую в кювете машину с женщиной и ребенком
В Чагодощенском районе водитель "Волги" погиб после столкновения с МАЗом
Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей
Вологодская область оказалась на втором месте в России по темпам снижения преступности
 
26.01.2018 [Общество]

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

6632
0
30.01.2018 [БлогоVO]

Памятник деревянного зодчества в селе Нелазское

616
0
29.01.2018 [Обзор Прессы]

Мать борется за восьмерых сыновей

1085
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика