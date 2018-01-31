Увольнением директора школы №1 в Кадуе заинтересовалась прокуратура

Прокурор Вологодской области Александр Гринев поручил своим сотрудникам разобраться в причинах увольнения директора школы №1 в Кадуе Ольги Кузнецовой. Об этом он заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, Ольга Кузнецова уволилась, не выдержав давления районного управления образования. Женщина предала огласке проблемы школы с ремонтом, на который не выделяли денег, но после этого ее «завалили» выговорами и замечаниями.

Ольга Кузнецова понесла ответственность за некачественный ремонт крыши здания школы, который был сделан еще до ее прихода в должность. Подрядчик был нанят Кадуйским управлением образования, однако там ни за что нести ответственность не хотят. Журналистам в управлении образования Кадуйского района посоветовали со всеми вопросами по поводу ремонта крыши обращаться к директору и бросили трубку.