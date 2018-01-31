В Вологде снегоуборочный трактор сбил 80-летнюю пенсионерку

В Вологде снегоуборочный трактор коммунальщиков сбил 80-летнюю женщину, перебегавшую дорогу вне «зебры». ДТП произошло накануне около 7 часов утра на улице Предтеченской.

По данным областного УГИБДД, 55-летний мужчина, управляя многофункциональным погрузчиком, совершил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. В результате ДТП вологжанка с травмами доставлена в больницу.