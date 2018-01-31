В Вологодском районе полицейские откопали застрявшую в кювете машину с женщиной и ребенком

В Вологодском районе полицейские, став свидетелями ДТП, помогли вытащить из кювета машину, в которой ехали женщина и ребенок. Инцидент произошел накануне утром на трассе вблизи деревни Пестово.

Сотрудники УМВД России по Вологодской области на «Газели» выехали в служебную командировку. Им предстояло проверить работу и оказать содействие вытегорским коллегам. В 20 километрах от областного центра навстречу служебному автомобилю выехала автомашина «Рено Сандеро». Водитель иномарки не учел погодных условий и попытался обогнать идущий впереди большегруз. На проезжей части иномарку закрутило и снесло в кювет.

-Полицейские незамедлительно поспешили на помощь. Один из сотрудников начал регулировать движение транспорта в зоне ДТП, чтобы обеспечить безопасность спасательной операции. Как оказалось, за рулем авто находилась женщина, вместе с ней в салоне была малолетняя девочка. К счастью, они не пострадали. Сотрудники органов внутренних дел предложили матери и ребенку пройти в «Газель», чтобы успокоиться и погреться, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Подручными средствами полицейские откопали авто из снега, а потом остановили ехавший мимо грузовик ГАЗ, и с его помощью вытащили «Рено» из кювета. Когда машина оказалась на дороге, женщина и ребенок смогли продолжить движение.

- В качестве напутствия сотрудники областного управления МВД напомнили, что во время ухудшения погодных нужно быть особенно внимательным за рулем. Женщина поблагодарила стражей правопорядка, после чего полицейские продолжили свой путь в Вытегорский район, - сообщает УМВД.