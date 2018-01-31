В Чагодощенском районе водитель "Волги" погиб после столкновения с МАЗом

31.01.2018 [Происшествия]

В поселке Сазоново Чагодощенского района накануне вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Около 20 часов на улице Советской легковушка врезалась в грузовик. 

По данным областного УМВД, 51-летний мужчина за рулем "Волги" выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик МАЗ. Водитель легковушки скончался на месте ДТП, 42-летний пассажир был госпитализирован с травмами. 

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП, гибель человека
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