В Чагодощенском районе водитель "Волги" погиб после столкновения с МАЗом

В поселке Сазоново Чагодощенского района накануне вечером произошло ДТП со смертельным исходом. Около 20 часов на улице Советской легковушка врезалась в грузовик.

По данным областного УМВД, 51-летний мужчина за рулем "Волги" выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик МАЗ. Водитель легковушки скончался на месте ДТП, 42-летний пассажир был госпитализирован с травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.