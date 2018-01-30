Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей

Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 млн рублей. По словам прокурора Вологодской области Александра Гринева, денег, которые выручат от его продажи, должно хватить и на выплату заработной платы, и на закрытие обязательств перед дольщиками.

«Долевое строительство - это как вложение в банке. Вопрос в этом году будет полностью отрегулирован. Он будет решен на федеральном уровне. Ранее много было возможности заходить на рынок недобросовестным застройщикам. В Вологодской области ситуация не аховая, у нас где-то около 300 обманутых дольщиков в реестре. Это 300 квартир. В других регионах количество обманутых дольщиков доходит до 1000. Есть четкая позиция на уровне РФ вообще уйти от долевого строительства, либо переводить деньги дольщиков в банки, чтобы они были не доступны», - пояснил прокурор области.

На данном этапе перед правительством области ведомством стоит задача решить проблемы тех, кто уже попал в реестр обманутых дольщиков.

«На уровне области приняты все необходимые законы, чтобы закончить историю с обманутыми дольщиками. В Шекснинском районе 1 дом достраиваюется, 3 или 4 дома ищут инвестора. В Вологде однозначно все дома будут достроены. Это не критичная цифра. Многое зависит от руководства региона – кого они допускают на рынок. Прокуратура на данном этапе стоит в стороне», - комментирует Александр Гринев.

В основном, массовые нарушения прав граждан допущены застройщиками, которые осуществляют строительство многоквартирных домов на территории Вологодского и Шекснинского районов. Это фирмы ООО «ТеплоДом. Строительное управление - 4», ООО «Строительное управление -1» и ООО «Новый дом»

По результатам принятых органами прокуратуры области мер возобновлены строительные работы на трех «проблемных объектах» - в Кувшиново, в Вологде, в Шексне, и в Череповце на улице Любецкой.