Вологодская область оказалась на втором месте в России по темпам снижения преступности

30.01.2018 [Общество]

Вологодская область оказалась на втором месте в России по темпам снижению преступности, об этом на пресс-конференции рассказал прокурор Вологодской области Александр Гринев.

По его словам,преступники в регионе, в основном, промышляют кражами.

«Кражи не особо большие, мелкие кражи. Что у нас вызывает озабоченность, так это то, что очень сильно развиты дистанционные мошенничества, но в большей степени, это уже культура населения. Люди ведутся на сообщения и перекидывают деньги непонятным лицам. Нам удается наладить работу с коммерческими организациями, через платежные системы которых проходят незаконные переводы. Они с нами сотрудничают. Коммерческие организации понимают, что если это будет дальше через них происходить, население будет от них отказываться. Поэтому им выгодно, чтобы все было чисто и прозрачно», - пояснил прокурор.

Так, в 2017 году в Вологде зарегистрировано меньше убийств – на 11,6%. Это самый низкий показатель в регионе за последние 30 лет. Фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего на меньше 32%, причинения тяжкого вреда здоровью -  на 8,4%.

 

Тэги: преступность
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