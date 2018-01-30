74 млн рублей долгов по зарплате погасили в 2017 году вологодские работодатели

30.01.2018 [Общество]

В 2017 году в Вологодской области были погашены долги по зарплате на сумму 74 миллиона рублей. В интересах работников прокурорами в суд было направлено свыше 2 тысяч исковых заявлений.

«Прокуроры к невыплатам заработной платы подходят очень жестко. В первую очередь на контроле стоят предприятия банкроты. В случае банкротства, работа прокурора в первую очередь направлена на то, чтобы взыскать в первую очередь заработную плату. И это у нас получается. И предприятия к нам прислушиваются. На данный момент задолженность по заработной плате в области составляет 2 миллиона рублей. Удалось погасить задолженность на сумму 74 миллиона рублей. Возбуждено 26 уголовных дел по невыплате заработной платы, из них 14 по инициативе прокуратуры области», - комментирует ситуацию прокурор Вологодской области Александр Гринев.

По его мнению, жители Вологодской области должны иметь стабильную работу, зарплату, быть в безопасности, дети должны ходить в школу. Это основное, за чем должна следить прокуратура.

 «Вопрос в зарплатами очень серьезный. Решается неоднозначно. Я встречался с профсоюзными организациями области. Основной вопросы - зарплаты в конвертах. Но он, в большей степени, зависит от граждан. От их сознательности. Когда люди об этом говорят, с этим можно бороться», - заключил прокурор.

 

Тэги: прокуратура, долги по зарплате
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