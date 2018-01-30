49-летний мужчина, упавший с трехэтажного дома в Череповце, ремонтировал крышу

30.01.2018 [Происшествия]

Региональное управление следственного комитета сообщает новые подробности гибели мужчины после падения с крыши в Череповце. Напомним, ранее сообщалось, что утром 30 января с крыши трехэтажного дома на улице Верещагина города металлургов сорвался вниз рабочий, чистивший снег. С травмами он был доставлен в больницу, где позднее скончался.

По уточненным данным, 49-летний мужчина  выполнял в составе бригады работы по ремонту кровли. В его обязанности входило крепить кровельные листы. Шум от падения череповчанина на землю услышали другие работники и вызвали медиков.

- По предварительным данным, он был обеспечен специальной одеждой, в которой и был доставлен в больницу, а также страховочными приспособлениями для безопасности работ. Страховочную веревку следователи обнаружили на крыше и изъяли для дальнейших исследований, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, опрашиваются очевидцы и другие свидетели, выясняются подробности организации ремонтных работ. 

Тэги: гибель человека
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