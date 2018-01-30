Вологодскую пелену XVI века покажут на выставке в Москве

Пелена XVI века из фондов Вологодского музея-заповедника станет экспонатом московской выставки, посвящённой уникальным древнерусским памятникам лицевого шитья. Она откроется 1 февраля в выставочном зале ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря. Экспонаты - 27 предметов XV – XVII века из одиннадцати региональных музеев.

Вологодский музей отправил в Москву пелену XVI века «София Премудрость Слова Божьего». Пе´лена – плат, который подвешивался под иконы нижнего ряда иконостаса, а также под особо чтимые иконы. Предмет из Софийского собора Вологды был передан в фонд музея в 1984 году.

- Поражает детальная вышивка пелены: на ткани размером 40х30 сантиметров изображены множество ликов. В центре располагается София Премудрость Божия, по краям – избранные святые. По углам пелены размещены символические изображения четырёх евангелистов: Матфей вышит в виде ангела, Марк – льва, Лука – тельца, Иоанн – орла,- сообщает пресс-служба музея заповедника.

Лицевое шитье пришло на Русь вместе с принятием христианства. Оно близко к иконописи, но основой здесь служат ткани, а красками — разноцветные шелковые, серебряные и золотные нити.

Московская выставка «Древнерусское лицевое шитьё» посвящена 100-летию крупнейшего в России реставрационного центра, который носит имя художника и историка искусства Игоря Эммануиловича Грабаря и будет работать до 23 марта.