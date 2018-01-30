Вологодскую пелену XVI века покажут на выставке в Москве

30.01.2018 [Культура]

Пелена XVI века из фондов Вологодского музея-заповедника станет экспонатом московской выставки, посвящённой уникальным древнерусским памятникам лицевого шитья. Она откроется 1 февраля в выставочном зале ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря. Экспонаты -  27 предметов XV – XVII века из одиннадцати региональных музеев.

Вологодский музей отправил в Москву пелену XVI века «София Премудрость Слова Божьего». Пе´лена – плат, который подвешивался под иконы нижнего ряда иконостаса, а также под особо чтимые иконы. Предмет из Софийского собора Вологды был передан в фонд музея в 1984 году.

- Поражает детальная вышивка пелены: на ткани размером 40х30 сантиметров изображены множество ликов. В центре располагается София Премудрость Божия, по краям – избранные святые. По углам пелены размещены символические изображения четырёх евангелистов: Матфей вышит в виде ангела, Марк – льва, Лука – тельца, Иоанн – орла,- сообщает пресс-служба музея заповедника.

Лицевое шитье пришло на Русь вместе с принятием христианства. Оно близко к иконописи, но основой здесь служат ткани, а красками — разноцветные шелковые, серебряные и золотные нити.

Московская выставка «Древнерусское лицевое шитьё» посвящена 100-летию крупнейшего в России реставрационного центра, который носит имя художника и историка искусства Игоря Эммануиловича Грабаря и будет работать до 23 марта.

 

Тэги: искусство
Фото пресс-службы Вологодского музея-заповедника
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец «Фосагро» может получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии за орден «За заслуги перед Отечеством»
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков
В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
Правительство России разрешило госкомпаниям скрывать госзакупки финансовых услуг
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный
Начальником департамента госслужбы Вологодской области назначен Павел Смирнов
30.01.2018 [Общество]

Жители Вологды жалуются на заваленные снегом дворы

2169
4
30.01.2018 [Политика]

Владельцы «Северстали» и «Фосагро» попали в «кремлевский список» Минфина США

1166
1
30.01.2018 [Общество]

Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей

702
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Арестованное имущество "Стройиндустрии" оценивают в 600 миллионов рублей
Вологодская область оказалась на втором месте в России по темпам снижения преступности
74 млн рублей долгов по зарплате погасили в 2017 году вологодские работодатели
49-летний мужчина, упавший с трехэтажного дома в Череповце, ремонтировал крышу
Вологодскую пелену XVI века покажут на выставке в Москве
Вологжанка, дешево продавшая свою квартиру вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд
Жители Вологодской области смогут оплачивать квитации Фонда капремонта без комиссии
 
26.01.2018 [Общество]

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

6488
0
30.01.2018 [БлогоVO]

Памятник деревянного зодчества в селе Нелазское

247
0
29.01.2018 [Обзор Прессы]

Мать борется за восьмерых сыновей

951
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика