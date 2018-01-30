Вологжанка, дешево продавшая свою квартиру вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд

30.01.2018 [Общество]

В Вологодском районе женщина, продавшая свою квартиру по низкой цене вместе с коммунальными долгами, получила повестку в суд. Новый собственник решил не рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями.

В суде выяснилось, что с вологжанки взыскивается долг за квартиру, которую она продала полгода назад мужчине. Тот оставил женщине расписку о том, что он, как новый собственник, обязуется погасить все долги по коммунальными платежам, но не сделал этого. Долг превысил 87 тысяч рублей.

 Оказалось, что юридически оформив квартиру на себя, новый собственник открыл новые лицевые счета без долгов, а погашать долги прежней собственницы не стал. Через некоторое время квартира без долгов была перепродана еще раз.

 - Женщина продавала квартиру с условием погасить долги ниже ее рыночной стоимости, так как ей срочно понадобились деньги. В итоге она потеряла не только часть денег за квартиру, но и осталась должна за коммунальные услуги. И долги в этой ситуации ей придётся гасить самой. Потому что погашение долгов не было закреплено в договоре купли-продажи, а на написанную «на коленке» расписку суд во внимание не принял, - сообщает пресс-служба Вологдаэнергосбыта.

В Вологдаэнергосбыте отметили, что за последние полгода таких случаев было несколько. Граждане, получившие повестки в суд по проданным квартирам, обращались за пояснениями в центры клиентского обслуживания энергокомпании. Причем новыми собственниками во всех случаях оказались два риэлтора.

Вологдаэнергосбыт рекомендует вологжанам быть внимательными при продаже квартир с коммунальными долгами.

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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