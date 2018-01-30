Жители Вологодской области смогут оплачивать квитации Фонда капремонта без комиссии

С 1-го февраля с жителей Вологодской области не будет взиматься комиссия при оплате взносов за капитальный ремонт через "Сбербанк". Соответствующее соглашение между Фондом капитального ремонта многоквартирных домов и банком подписали сегодня в региональном правительстве.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, оплата комиссии при приеме платы за капитальный ремонт с самого начала стала «камнем преткновения» между Фондом и собственниками. Обращения о возможности безкомиссионной оплаты взносов от собственников неоднократно поступали в адрес Фонда и правительства области, депутатов. В среднем комиссия за перевод взносов в Фонд составляла от 1,2 до 1,5 процентов в зависимости от банков, которые эту услугу оказывали.

По словам директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Игоря Михельсона, подписание договора позволит собственникам не только сэкономить личные средства и без задержек зачислить взносы на свой лицевой счет, но в итоге повлияет и на рост собираемости платежей.

- Это социально значимое соглашение. Он дает возможность жителям Вологодской области производить все платежи в Фонд без какого-либо комиссионного сбора. Это снижает финансовую нагрузку на граждан в целом. И дает возможность Фонду капитального ремонта получать денежные средства без дополнительных затрат на получение и использование этих денег непосредственно для проведения ремонта зданий и сооружений, в которых проживают граждане Вологодской области», - отметил заместитель гнубернатора Виталий Тушинов.

Вологодская область стала первым регионом Северо-Западного федерального округа, в котором заключен подобный договор с банковской организацией.