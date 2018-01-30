В Харовске напавшего на врача пациента ЦРБ отправили на принудительное лечение
30.01.2018 [Происшествия]
Пациента Харавской ЦРБ, ударившего врача во время осмотра, отправили на принудительное лечение.
Следствием и судом установлено, что днём 6 сентября 2017 года во время медицинского осмотра в больнице 21-летний пациент, страдающий психическим заболеванием, беспричинно ударил кулаком в лицо врача-мужчину, разбив очки и причинив кровоподтек и ссадины.
После возбуждения уголовного дела в отношении дебошира выяснилось, что молодой человек страдает психическим заболеванием.
- Исходя из этого суд постановил назначить молодому человеку принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном медицинском учреждении,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.