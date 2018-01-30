В Харовске напавшего на врача пациента ЦРБ отправили на принудительное лечение

30.01.2018 [Происшествия]

Пациента Харавской ЦРБ, ударившего врача во время осмотра, отправили на принудительное лечение.

Следствием и судом установлено, что днём 6 сентября 2017 года во время медицинского осмотра в больнице 21-летний пациент, страдающий психическим заболеванием, беспричинно ударил кулаком в лицо врача-мужчину, разбив очки и причинив кровоподтек и ссадины.

После возбуждения уголовного дела в отношении дебошира выяснилось, что молодой человек страдает психическим заболеванием.

- Исходя из этого суд постановил назначить молодому человеку принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в специализированном медицинском учреждении,- сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Тэги: нападения, врачи
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