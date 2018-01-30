Череповчанин Виталий Шабанов стал победителем первенства России по пауэрлифтингу

30.01.2018 [Спорт]

Череповчанин стал победителем Первенства России по пауэрлифтингу. Соревнования прошли в минувшие выходные в Москве, в них приняли участие 270 спортсменов из 46 регионов России.


Череповецкий Центр боевых искусств представляли Виталий Шабанов, который занял первое место в весовой категории до 66 кг, Вячеслав Подосёнов, который занимал лидирующие позиции, но из-за технической погрешности стал только четвертым.

Как сообщает официальная страница Центра боевых искусств в социальной сети, в свои 15 лет Виталий на равных боролся со спортсменами которые на три года старше, и на данным момент является одним из сильнейших юношей Вологодчины. Теперь Виталий готовиться к участию в Первенстве Европы и мира.

 

Тэги: пауэрлифтинг
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