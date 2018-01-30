Жителям садоводческого товарищества №1 «Металллург» в Череповце придется заплатить долги за соседей

30.01.2018 [Общество]

В Череповце жителям садоводческого товарищества №1 "Металлург" придется оплатить долги соседей.

Более подробно о проблеме товарищества Newsvo писал в начале января. Из-за долгов недобросовестных плательщиков товарищества осталось без света на Новый год. Некоторые жители умудрились подключить коммерческие сети. Однако, для большинства проблема так и осталась нерешенной. Общий долг СТ – 2,6 миллиона рублнй.

В середине января жители товарищества встретились с представителями департамента ЖКХ и депутатами Заксобрания области. На встрече выступила новый председатель СТ Антонина Груздева. Она рассказала, что в товариществе сейчас 2339 участков, садоводов – 1678, к электроэнергии подключены 1520 домов. То, что дачники подключают свои линии новый председатель считает проблемой –из-за перераспределения мощностей невозможно подключить к электричеству другие дома, да и провести инвентаризацию сетей невозможно.

Присутствующие на встрече пришли к выводу, что решить проблему садоводства можно только одним способом – передать сети на баланс ресурсников. Однако для этого надо погасить долги. Если линии будут переданы ресурсникам, можно будет заключить индивидуальные договоры.

На встрече выступил заместитель председателя Заксобрания Вологодской области Андрей Подволоцкий:

«Нашими рекомендациями дачники не воспользовались. Ситуация даже усугубилась: в кооперативе пошел раздрай, и дачники начали тянуть свои линии, из-за чего перегружаются подстанции. Сегодня удалось убедить новое правление товарищества, что проблему можно решить только путем передачи сетей энергетикам через признание их бесхозными или после полной инвентаризации и восстановления. Конечно, это не отменяет погашение задолженности, которую люди пока не ликвидируют».

Напомним, что Череповецкие электросети отказались принимать на баланс «провода» СТ из-за их плохого состояния и долгов.

Тэги: электричество
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