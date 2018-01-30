Вечер джазовой музыки пройдет в Вологодской областной филармонии

9 февраля в Вологодской областной филармонии пройдёт вечер джазовой музыки: выступит московская джазовая вокалистка Алина Ростоцкая в сопровождении JUST JAZZ-квартета Вячеслава Великого.

В программе нестареющие джазовые стандарты в оригинальных аранжировках и авторские композиции Вячеслава Великого

Алина Ростоцкая - яркая джазовая вокалистка, автор музыки, текстов, музыкальных аранжировок, лидер группы «Jazzmobil». Как музыкант она заявила о себе в 2009 году, завоевав гран-при первого московского конкурса джазовых вокалистов, а уже в 2010 выступила со своим ансамблем на одном из самых авторитетных джазовых фестивалей в России «Джаз в саду Эрмитаж».

- Алина Ростоцкая относится к тем молодым джазовым лидерам, кто стремится идти в музыке своим путем и, отдавая должное традиции, ищет собственные краски, собственное звучание. Певица обладает редким инструментальным мышлением, теплым и запоминающимся тембром голоса, тонким чувством стиля. Она экспериментирует со стилями, поет как на английском, так и на русском языке, а часто вообще без слов, используя голос, как инструмент,- сообщается на сайте филармонии.

JUST JAZZ-квартет Вячеслава Великого - один из лучших джазовых коллективов Москвы. Творческое кредо квартета – поиск новых, нестандартных идей и музыкальных решений с уважением к джазовым «корням», опора на богатые традиции джаза, современное звучание и поддержание джазового духа. «JUST JAZZ» звучал в лучших джаз-клубах Москвы, принимал участие в крупных джазовых фестивалях за пределами России.

Начало концерта в 18:30