«Горячая линия» по вопросам трудоустройства инвалидов работает 30 января в Вологде

30 января в Вологде работает «горячая линия» по вопросам трудоустройства инвалидов областного департамента труда и занятости. Получить интересующую информацию можно с 8 до 17 часов по телефону (8172) 23-00-62.

Работодатели области, готовые участвовать в мероприятиях по созданию оборудованных рабочих мест для инвалидов, в мероприятиях по наставничеству, также могут получить необходимые консультации по вопросам получения финансовой поддержки на реализацию этих и других мероприятий, способствующих обеспечению трудовой занятости инвалидов.

Горячая телефонная линия по вопросам занятости инвалидов работает каждый последний вторник месяца, сообщает сайт областного правительства.