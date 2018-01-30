Прибыль Вологодского вагоноремонтного завода в 2017 году выросла в два раза

30.01.2018 [Экономика]
Прибыль Вологодского вагоноремонтного завода в 2017 году выросла в два раза

Вологодский вагоноремонтный завод в 2017 году вдвое увеличил прибыль. Ежегодно предприятие обслуживает до 700 грузовых и пассажирских вагонов. 

 «Все экономические казусы, которые происходят в стране, они отражаются на предприятии. У нас был тяжелый 16-й год. Очень непростой получился и 17-й год  - это был выход из кризисного состояния. Связано это было с тем, что никто не ожидал резкого подъема цен. Но 17-й год мы отработали более стабильно, более ровно. Главной задачей было удержать предприятие на уровне стабильности. Практически в два раза мы превысили свои бюджетные параметры. И мы выполнили те задачи, которые сами перед собой ставили», - говорит генеральный директор АО «Вологодский вагоноремонтный завод» Николай Бачкарев.

2016 год для ВРЗ был, действительно, тяжелым. Завод еле «вышел в ноль». Прибыль по сравнению с 2015 годом упала с 56,798 миллионов рублей до 9,198 миллионов рублей. Но в 2017 году вагоноремонтный завод заработал уже 19,987 миллионов рублей

Сейчас на предприятии своевременно выплачивается заработная плата, и полностью обеспечен социальный пакет. Важно то, что, начиная с 2013 года, предприятие не берет кредиты.

Тэги: ВРЗ
Фото пресс-службы администрации Вологды
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