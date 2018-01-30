Сокольчанина приговорили к 12 годам колонии за серию сексуальных нападений на женщин в Вологде

30.01.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 44-летнему сокольчанину, который обвинялся в серии сексуальных нападений на женщин. Следователям удалось установить причастность обвиняемого к трем преступлениям, совершенным с 2004 по 2016 годы.

Первое уголовное дело было возбуждено по сообщению о нападении неизвестного на девушку рано утром 11 декабря 2016 года на улице Ярославской. Угрожая ножом, мужчина совершил в отношении нее действия сексуального характера и скрылся.

Следователи исследовали место происшествия и изъяли следы, экспертиза показала, что они принадлежат ранее судимому жителю Сокола. Потерпевшая подозреваемого опознала, и он был задержан.

- Это преступление следователи связали с совершенным еще в мае 2016 года аналогичным нападением в этом же месте на другую молодую женщину. Удалось установить, что подозреваемый находился в интересующее следствие время в этом районе. Он был также предъявлен потерпевшей для опознания. И хотя первоначально мужчина отрицал свою вину, после предъявления всех собранных в отношении него доказательств, в содеянном признался. Несмотря на это проверка подозреваемого была продолжена, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Изучая ранее приостановленные дела, следователи нашли материалы 2004 года о покушении на изнасилование в Вологде. Обстоятельства совершенного преступления были похожи: ночью в сентябре вологжанка возвращалась домой с работы и проходила мимо гаражей на улице Ярославской. Вдруг на нее напал неустановленный мужчина и под угрозой применения ножа пытался изнасиловать, но ей удалось вырваться и убежать.

Подозреваемый, как установили следователи, и тогда присутствовал на месте преступления. После предъявления доказательств сокольчанин признал и этот факт покушения на изнасилование.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Тэги: нападение, изнасилование
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