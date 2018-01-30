Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Бабаево

30.01.2018 [Происшествия]
Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Бабаево

Пять человек получили травмы в столкновении "Ауди" и "Дэу" в Бабаево. ДТП произошло накануне около пяти часов вечера на улице Интернационалов.

По данным областного УГИБДД, 40-летний местный житель за рулем "Ауди" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где врезался в "Дэу Матиз", под управлением 31-летней женщины. 

В результате аварии получили травмы оба водителя, а также три пассажира "Ауди": 23-летний молодой человек, 54-летний мужчина и 43-летний мужчина. Все пострадавшие лечатся амбулаторно.

Тэги: ДТП, выезд на встречку
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