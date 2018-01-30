В Вологодской области выделят 9,6 млн рублей на поддержку «автолавок», работающих на селе

В Вологодской области «автолавкам», работающим в деревнях, выделят 9,6 млн рублей на компенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы, сообщает сайт регионального правительства.

Примерно такая же сумма была предусмотрена и в бюджете 2016 года, но тогда не все муниципалитеты воспользовались своей возможностью, и фактически освоено только 6 млн рублей.

Как рассказал начальник департамента экономического развития Евгений Меньшиков, выделенные средства были распределены между районами с учетом площадей муниципалитетов, численности сельского населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром и протяженности дорог, несоответствующих нормативным требованиям. Благодаря средствам субсидии, продукты на регулярной основе стали доставляться еще в 46 населенных пунктов.

- Райпотребкооперация должна стать для всех нас стратегическим партнером. Эта организация позволит нам обеспечить продовольственную безопасность: поддержать местного товаропроизводителя и обеспечить социальные учреждения и отдаленные населенные пункты качественной продукцией, - обратился губернатор Олег Кувшинников к главам муниципалитетов. - Необходимо поставить жесткий заслон экспансии федеральных торговых сетей! Это касается предоставления земельных участков и согласования планов развития. Они в большинстве случаев не поддерживают нашего товаропроизводителя и практически не отчисляют платежи в региональный бюджет.

Проблема доступности торговли в отдаленных сельских территориях области существует уже давно: 4,5 тысяч малых сел и деревень Вологодской области не имеют стационарных магазинов. При этом в трети из них население фактически проживает только в летний период. Еще 1,7 тысяч населенных пунктов находятся в пешеходной доступности от стационарных магазинов. В оставшиеся 1,3 тысячи сел и деревень товары первой необходимости доставляются посредством мобильной торговли.