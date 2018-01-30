В Вологодской области выделят 9,6 млн рублей на поддержку «автолавок», работающих на селе

30.01.2018 [Общество]

В Вологодской области «автолавкам», работающим в деревнях, выделят 9,6 млн рублей на компенсацию части затрат на горюче-смазочные материалы, сообщает сайт регионального правительства.

Примерно такая же сумма была предусмотрена и в бюджете 2016 года, но тогда не все муниципалитеты воспользовались своей возможностью, и фактически освоено только 6 млн рублей.

Как рассказал начальник департамента экономического развития Евгений Меньшиков, выделенные средства были распределены между районами с учетом площадей муниципалитетов, численности сельского населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного транспортного сообщения с административным центром и протяженности дорог, несоответствующих нормативным требованиям. Благодаря средствам субсидии, продукты на регулярной основе стали доставляться еще в 46 населенных пунктов.

- Райпотребкооперация должна стать для всех нас стратегическим партнером. Эта организация позволит нам обеспечить продовольственную безопасность: поддержать местного товаропроизводителя и обеспечить социальные учреждения и отдаленные населенные пункты качественной продукцией, - обратился губернатор Олег Кувшинников к главам муниципалитетов. - Необходимо поставить жесткий заслон экспансии федеральных торговых сетей! Это касается предоставления земельных участков и согласования планов развития. Они в большинстве случаев не поддерживают нашего товаропроизводителя и практически не отчисляют платежи в региональный бюджет.

Проблема доступности торговли в отдаленных сельских территориях области существует уже давно: 4,5 тысяч малых сел и деревень Вологодской области не имеют стационарных магазинов. При этом в трети из них население фактически проживает только в летний период. Еще 1,7 тысяч населенных пунктов находятся в пешеходной доступности от стационарных магазинов. В оставшиеся 1,3 тысячи сел и деревень товары первой необходимости доставляются посредством мобильной торговли.

Тэги: Торговля, райпо, деревни
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец «Фосагро» может получать ежемесячную выплату в размере 330% соцпенсии за орден «За заслуги перед Отечеством»
В Вологде планируют объединить три детские поликлиники
Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков
В Череповце врач-анестезиолог скончалась на рабочем месте
В Великом Устюге завершилось расследование убийства в клубе «Дежнев»
Фейки презентационно-сервисного центра Вологодской области
Правительство России разрешило госкомпаниям скрывать госзакупки финансовых услуг
7-летний мальчик погиб в ДТП в Шекснинском районе
США ввели санкции против «Силовых машин» Алексея Мордашова
В Вологде полиция изымает листовки штаба Навального
29.01.2018 [Происшествия]

В Устюжне в колонии после драки умер 53-летний заключенный

3027
0
29.01.2018 [Общество]

Жители поселка Кузино в Великоустюгском районе вышли на митинг с требованием построить мост

1478
1
29.01.2018 [Общество]

В Вологде Кремлевская площадь, где не разрешили проводить митинг избирателей из-за «других мероприятий», оказалась пустой

2318
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вечер джазовой музыки пройдет в Вологодской областной филармонии
«Горячая линия» по вопросам трудоустройства инвалидов работает 30 января в Вологде
Прибыль Вологодского вагоноремонтного завода в 2017 году выросла в два раза
Сокольчанина приговорили к 12 годам колонии за серию сексуальных нападений на женщин в Вологде
Пять человек получили травмы в столкновении иномарок в Бабаево
В Вологодской области выделят 9,6 млн рублей на поддержку «автолавок», работающих на селе
В Вологодском районе участковый организовал для подростков бесплатную секцию по французскому боксу
 
26.01.2018 [Общество]

Администратора группы «Подслушано Бабаево» оштрафовали на 10 тысяч рублей за комментарии подписчиков

6165
0
29.01.2018 [БлогоVO]

Правда о бабушке, которая переходит реку вброд

777
0
29.01.2018 [Обзор Прессы]

Мать борется за восьмерых сыновей

446
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика